В Таджикистане грузовик врезался в дома и другие машины, погибли 10 человек

Грузовик врезался в другие автомобили и жилые дома в городе Куляб Таджикистана. 10 человек погибли, 14 были госпитализированы с травмами.

ДТП произошло еще вечером 6 августа на трассе Душанбе—Куляб—Хорог. Об этом сообщало МВД Таджикистана без уточнения числа пострадавших. По его данным, причиной аварии стал отказ тормозов. Комитет по чрезвычайным ситуациям при президенте уточнил ТАСС число жертв и пострадавших.

Возбуждено уголовное дело. Ведется предварительное расследование. Президент Эмомали Рахмон отправил на место происшествия глав МВД, Минздрава, Комитета по чрезвычайным ситуациям при правительстве, председателя Хатлонской области.

Леонид Уварчев