Рядовой получил 5 лет колонии за уклонение от службы

В Иркутской области гарнизонный военный суд вынес приговор рядовому Егору Мисайлову. По данным суда, обвиняемый уклонялся от воинской службы в период проведения частичной мобилизации.

Военнослужащий, желая отдохнуть от исполнения обязанностей, 17 октября прошлого года не явился в воинскую часть в установленный срок. Для этого он уехал в Иркутскую область.

11 мая 2023 года его задержали сотрудники полиции. Суд приговорил Мисайлова к лишению свободы на срок 5 лет в колонии общего режима. Ему были предъявлены обвинения по ч.5 ст. 337 (Самовольное оставление части или места службы, максимальное наказание по этой статье лишение свободы на срок до 10 лет).

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что в Новосибирске военсуд вынес приговор 25-летнему мобилизованному Владимиру Константинову. Незадолго до отправки в зону специальной военной операции (СВО) рядовой сбежал из учебного палаточного лагеря. Суд назначил ему пять лет колонии общего режима.

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Александр Киселев