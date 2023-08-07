«Иртыш» и «Новосибирск» возглавляют группы «Золото» и «Серебро» футбольной Второй лиги

Сибирские футбольные клубы возглавляют обе группы дивизиона А Второй лиги после матчей четвертого тура в минувшие выходные. Успеха добились омский «Иртыш» и «Новосибирск».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

6 августа «Иртыш», играющий в группе «Золото», на своем поле в манеже «Красная звезда» одолел волгоградский «Ротор» со счетом 1:0. Единственный мяч провел Иван Лапшов после розыгрыша штрафного удара. «Иртыш» набрал 10 очков.

Днем ранее в группе «Серебро» «Новосибирск» обыграл в гостях лидера - курский «Авангард» со счетом 3:2. У гостей голы на счету Максима Житнева, который реализовал пенальти, Владислава Тюрина и Никиты Рожкова. У «Новосибирска» также 10 очков после четырех матчей.

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Валерий Лавский