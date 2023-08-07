Экс-сотрудницы РСХБ оформляли карты на клиентов и похищали их средства

В Омске суд вынес приговор двум бывшим сотрудникам омского филиала АО «Россельхозбанк» Валентине Сабирьяновой и Алии Тасиной, обвиненным в мошенничестве в крупном размере со счетами клиентов, сообщает УФСБ по Омской области.

Сотрудницы банка, без согласия клиентов оформляли счета и дебетовые карты для проведения дополнительных банковских операций по незаконному перечислению и снятию средств. Как уточнила «Ъ-Сибирь» официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак, за месяц злоумышленницы «заработали» таким образом около 200 тыс. руб.

Решением суда за мошенничество в крупном размере Сабирьяновой назначено 4 года лишения свободы условно, Тасиной – 3 года 9 месяцев лишения свободы условно. Максимальное наказание по статье – до 6 лет лишения свободы.

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Оксана Павлова