Девять участников банды пойдут под суд за нападения на ювелирные салоны

В Новосибирске суд рассмотрит дело девяти участников вооруженной группировки, совершавшей нападения на ювелирные салоны, сообщает СУ СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Члены преступной группы действовали на территориях Кировского района и города Обь Новосибирской области с июля 2021 год по июлю 2022-го года. Нападая на водителей с применением оружия, они забирали их автомобили, поле чего на угнанных авто совершали нападения на ювелирные салоны.

Участники банды были задержаны после очередного нападения и заключены под стражу. Как ранее сообщал «Ъ-Сибирь», банда напала на ювелирный салон в городе Обь. Злоумышленники подъехали к нему на двух автомобилях и четверо из преступников, вооруженные пистолетом и телескопической дубинкой, ворвались в магазин, где разбили витрину, и, угрожая продавцам, похитили несколько лотков с золотыми украшениями. Через несколько минут после этого участники налета были задержаны сотрудниками полиции, которые знали о готовящемся ограблении.

Установлено, что общая сумма похищенного составила более 5 млн руб. Большая часть имущества в раках расследования дела была возвращена потерпевшим.

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Оксана Павлова