Фильм «Баба Яга спасает мир» возглавил российский кинопрокат в уикенд

Фильм «Баба Яга спасает мир» стал лидером кинопроката в РФ и СНГ в уикенд. Он собрал больше 97 млн руб., сообщил kinobusiness.com.

Лидеры кинопроката в РФ и СНГ 3–6 августа:

«Баба Яга спасает мир» — 97,2 млн руб.;

«Мег 2: Бездна» (без РФ и Белоруссии) — 50,5 млн руб.;

«За Палыча!» — 45,3 млн руб. (всего — 150,9 млн руб.);

«Барби» (без РФ и Белоруссии) — 42 млн руб. (315 млн руб.);

«Жанна Дюбарри» — 39,8 млн руб. (245 млн руб.).

За уикенд кинотеатры собрали около 285–290 млн руб. Это немного меньше, чем в прошлый уикенд (296,4 млн руб.), но в два раза больше, чем в первые выходные августа в 2022 году.

Леонид Уварчев