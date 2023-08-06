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«Зенит» проиграл «Динамо» домашний матч РПЛ

На петербургской «Газпром Арене» состоялся матч 3 тура Российской премьер-лиги между петербургским «Зенитом» и московским «Динамо». Победа досталась москвичам, счет 2:3.

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Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова

Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2023/2024. Третий тур. Матч между командами &quot;Зенит&quot; (Санкт-Петербург) - &quot;Динамо&quot; (Москва) на стадионе &quot;Газпром Арена&quot;

Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2023/2024. Третий тур. Матч между командами "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Динамо" (Москва) на стадионе "Газпром Арена"

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова

Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2023/2024. Третий тур. Матч между командами &quot;Зенит&quot; (Санкт-Петербург) - &quot;Динамо&quot; (Москва) на стадионе &quot;Газпром Арена&quot;

Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2023/2024. Третий тур. Матч между командами "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Динамо" (Москва) на стадионе "Газпром Арена"

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова

Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2023/2024. Третий тур. Матч между командами &quot;Зенит&quot; (Санкт-Петербург) - &quot;Динамо&quot; (Москва) на стадионе &quot;Газпром Арена&quot;

Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2023/2024. Третий тур. Матч между командами "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Динамо" (Москва) на стадионе "Газпром Арена"

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова

Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2023/2024. Третий тур. Матч между командами &quot;Зенит&quot; (Санкт-Петербург) - &quot;Динамо&quot; (Москва) на стадионе &quot;Газпром Арена&quot;. Игрок команды &quot;Зенит&quot; Клаудиньо (в центре) во время матча

Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2023/2024. Третий тур. Матч между командами "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Динамо" (Москва) на стадионе "Газпром Арена". Игрок команды "Зенит" Клаудиньо (в центре) во время матча

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2023/2024. Третий тур. Матч между командами &quot;Зенит&quot; (Санкт-Петербург) - &quot;Динамо&quot; (Москва) на стадионе &quot;Газпром Арена&quot;

Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2023/2024. Третий тур. Матч между командами "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Динамо" (Москва) на стадионе "Газпром Арена"

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова

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Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова

Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2023/2024. Третий тур. Матч между командами "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Динамо" (Москва) на стадионе "Газпром Арена"

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова

Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2023/2024. Третий тур. Матч между командами "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Динамо" (Москва) на стадионе "Газпром Арена"

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова

Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2023/2024. Третий тур. Матч между командами "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Динамо" (Москва) на стадионе "Газпром Арена"

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова

Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2023/2024. Третий тур. Матч между командами "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Динамо" (Москва) на стадионе "Газпром Арена". Игрок команды "Зенит" Клаудиньо (в центре) во время матча

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2023/2024. Третий тур. Матч между командами "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Динамо" (Москва) на стадионе "Газпром Арена"

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова

Открыла счет московская команда, оба гола были забиты нападающим Константином Тюкавиным. Очко сине-бело-голубым принес автогол Фабиана Бальбуэна, также забитый в первом тайме.

На 90-й минуте матча счет сравнял нападающий петербуржцев Иван Сергеев. И под самый конец московская команда вырвала победу благодаря голу нападающего Вячеслава Грулева.

Матч обслужила судейская бригада во главе с арбитром Алексеем Амелиным из Тулы. В прошедшем сезоне «Зенит» выиграл чемпионат. Тогда петербуржцы набрали 70 очков в 30 матчах.

В первом туре нового сезона «Зенит» обыграл «Пари Нижний Новгород» со счетом 2:0, а затем сыграл вничью с «Ростовом» (1:1). «Динамо» начало с поражения от «Краснодара» (1:3), затем сыграло вничью с «Крыльями Советов»(3:3).

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