В Белоярском районе Югры ввели ЧС из-за природных пожаров

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) в Белоярском районе 6 августа ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за природных пожаров.

Как указано на сайте администрации, в районе сохраняется жаркая погода и действует шесть лесных пожаров. Границами зоны чрезвычайной ситуации определена территория всего района.

По данным регионального правительства, на территории Югры в воскресенье действовало 17 природных пожаров на площади 1 174,06 га. Семь пожаров были локализованы на площади 374,45 га. «К ликвидации привлечены более 150 работников Авиалесоохраны Югры, используется необходимое оборудование и техника»,— указано в сообщении окружного правительства.

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