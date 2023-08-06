Замминистра здравоохранения Самарской области арестовали на месяц

Заместителя министра здравоохранения Самарской области Асланбека Майрамукаева арестовали до 4 сентября. Соответствующее решение принял Железнодорожный районный суд. Чиновника обвиняют в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ два эпизода). Об этом «Ъ-Волга» сообщил адвокат замминистра Андрей Карномазов.

3 августа распространялась информация о задержании главы самарского минздрава Армена Беняна и его зама Асланбека Майрамукаева. В этот же день Армен Бенян был отпущен после допроса.

Новое расследование, по сведениям «Ъ», связано с уголовным делом экс-заместителя главврача Самарской областной больницы имени Середавина Алексея Ошуркова.

Ани Айвазян