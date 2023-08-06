Уругвайский защитник Лукас Оласа стал новым игроком «Краснодара»

Футбольный клуб «Краснодар» подписал контракт с уругвайским защитником Лукасом Оласа, выступавшим до настоящего времени за испанский «Реал Вальядолид». Об этом сообщает пресс-служба команды из столицы Кубани.

Контракт рассчитан до июня 2025 года, однако при определенных условиях может быть пролонгирован. Оласа будут выступать за «Краснодар» под №15.

Лукас Рене Оласа Катрофе родился в 1994 году в Монтевидео (столица Уругвая). Заниматься футболом начал в юношеской команде «Ривер Плейта», там же и дебютировал в профессиональном футболе. 24 февраля 2013 года забил первый гол за уругвайский клуб.

Также Оласа играл за бразильский «Атлетико Паранаэнсе», уругвайский «Данубио» и аргентинский «Тальерес». В 2018 году перешел в «Бока Хуниорс», но вскоре стал игроком испанской «Сельты» на правах аренды. В общей сложности он провел за клуб 65 матчей, забил 1 гол и сделал 10 результативных передач. С 2021 года играл за «Реал Вальядолид»: провел за команду больше 50 матчей.

Трансферная стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет 2,5 млн евро.

Александр Орлов

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