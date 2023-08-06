Ремонт улицы Седова изменит маршруты шести автобусов

В Петербурге автобусы №31, 58, 95, 114, 116, 253 будут ездить по объездным трассам 7 и 8 августа из-за ремонтных работ на улице Седова, сообщили в пресс-службе «Организатора перевозок».

Автобус №31 будет ездить от площади Бехтерева к станции метро «Елизаровская» без заезда на улицу Бабушкина. Автобус № 58 будет следовать по улице Седова, Большому Смоленскому проспекту и улице Бабушкина до остановки «Метро “Елизаровская”», а затем по проспекту Елизарова и улице Седова. Автобус № 95 от станции метро "Ломоносовская" будет ехать по улице Бабушкина, затем по Большому Смоленскому проспекту и улице Седова. Автобус № 114 при следовании от остановки «Метро “Елизаровская”» будет ездить по улице Бабушкина, Большому Смоленскому проспекту и улице Седова. Маршрут № 116 от метро «Елизаровская» пройдет по улице Бабушкина, Железнодорожному проспекту и улице Седова. И автобус № 253 будет ходить со стороны площади Бехтерева по улице Седова, Большому Смоленскому проспекту и улице Бабушкина.