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обновлено 18:43

Кота спасли при пожаре в Ижевске из-за «эффекта линзы»

Сегодня, 6 августа, в столице Удмуртии произошло возгорание на балконе квартиры. К прибытию пожарных в квартире никого не было, однако пострадало домашнее животное, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Как рассказал спасатель отряда особого риска поисково-спасательной службы Удмуртии Кирилл Бабин, у порога без сознания лежал кот. «Провели искусственную вентиляцию легких, давали сжатый воздух. Кота откачали. Живой»,— рассказал господин Бабин.

Предварительной причиной происшествия называют жару и «эффект линзы» из-за стеклянных банок, стоявших на солнце.

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