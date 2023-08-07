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«Британские пекарни» приготовили новый бренд

Компания начала развивать сеть «Мечтаем»

Сеть «Британские пекарни» запустит в Санкт-Петербурге новый проект «Мечтаем» с более низким средним чеком. До конца года под этим брендом откроется 10 торговых точек, где будут продаваться сэндвичи, выпечка и десерты. В перспективе сеть может развернуть экспансию в другие регионы. Петербургский рынок пекарен близок к насыщению, тогда как за его пределами есть спрос на новые форматы и ниже конкуренция, полагают эксперты.

Пекарни будет открываться в помещениях площадью 80 кв. м. в жилых комплексах и помещениях стрит-ритейла в центре Санкт-Петербурга

Пекарни будет открываться в помещениях площадью 80 кв. м. в жилых комплексах и помещениях стрит-ритейла в центре Санкт-Петербурга

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Пекарни будет открываться в помещениях площадью 80 кв. м. в жилых комплексах и помещениях стрит-ритейла в центре Санкт-Петербурга

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

О том, что «Британские пекарни» начали открывать заведения под брендом «Мечтаем», стало известно из размещенных на HeadHunter вакансий. Совладелица «Британских пекарен» Анна Фаустова подтвердила «Ъ-СПб» эту информацию. Сейчас под этой вывеской работает пять заведений в Санкт-Петербурге, до конца текущего года их количество планируется увеличить до десяти, пояснила она. Пекарни будут открываться в помещениях площадью 80 кв. м в жилых комплексах и помещениях стрит-ритейла в центре Санкт-Петербурга. Инвестиции в запуск одной точки составят 8–10 млн рублей, средний чек — 320 рублей. В ассортименте сети будут представлены сэндвичи, выпечка, десерты и напитки.

«Британские пекарни» управляют 26 заведениями под одноименным брендом в Петербурге. Сеть является частью холдинга «Балтийский хлеб», который производит хлеб, выпечку, замороженную продукцию и кондитерские изделия. Входящие в его состав юрлица принадлежат Михаилу Бондарю и Анне Фаустовой, которая также известна как соосновательница одежного ритейлера Concept Group (бренды Acoola, Concept Club, Infinity Lingerie).

В торговых точках «Мечтаем» не будет кухни, что позволит работать на площадях в два-три раза меньше, чем у «Британских пекарен», пояснила госпожа Фаустова. По ее словам, более компактный формат и низкий средний чек позволят быстрее тиражировать этот проект. При положительных результатах сеть также планируется вывести в регионы, что обеспечит дополнительную загрузку производства, уточнила она.

Рынок пекарен в Санкт-Петербурге близок к насыщению, что создает риски для развития новых проектов, подчеркивает руководитель компании Gastronoma Данил Герасимиди. По данным агентства KNRU, на конец июня в Санкт-Петербурге работало 2,3 тыс. пекарен. С августа прошлого года в городе открылось 177 новых объектов такого формата. Однако, несмотря на высокую конкуренцию, на рынке остаются возможности для развития, поскольку потребители переключаются с заводского хлеба на свежую продукцию частных пекарен, уверена госпожа Фаустова.

Открывать пекарни полного цикла в спальных районах нецелесообразно из-за длительной окупаемости инвестиций, но более бюджетный формат в этих локациях будет востребован, считает гендиректор агентства «Ватель маркетинг» Роман Калинин. «Британским пекарням» будет легче найти помещения с хорошим трафиком для своего нового проекта, добавляет основатель Korneev Group (развивает сеть пекарен «Коржов») Иван Корнеев. Но при развитии в жилых домах «Мечтаем» ожидает жесткая ценовая конкуренция со стороны работающей в бюджетном сегменте сети «Буханка» и небольших игроков, предупреждает господин Герасимиди.

При этом в городах с населением до 500 тыс. человек сети «Мечтаем» развиваться будет проще, поскольку там не хватает заведений современного формата с доступными ценами, отмечает господин Герасимиди. Уровень конкуренции в регионах существенно ниже, чем в Санкт-Петербурге, соглашается господин Калинин. Но для развития за пределами местного рынка необходимо либо создавать собственное производство, либо привлекать франчайзи, что создает сложности для контроля качества продукции, резюмирует эксперт.

Константин Куркин

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