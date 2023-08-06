Глава местной администрации МО «Шушары» стала фигурантом дела о взятке

Глава местной администрации МО «Шушары» Пушкинского района Санкт-Петербурга Елена Измайлова стала фигурантом уголовного дела о взятке, сообщили 78.ru в Следственном комитете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В то же время, у чиновницы информация журналистов вызвала недоумение. «Я не знаю, на каком основании они это пишут. Я работаю, у меня все хорошо»,— прокомментировала госпожа Измайлова.

Как стало известно изданию, следствие считает, что в марте этого года глава администрации получила от руководителя ООО «ЛОЭК» денежные средства за подписание актов выполненных работ. При этом, по версии следствия, чиновница знала, что работы по благоустройству, которые вела компания, были выполнены с нарушениями условий контракта, и таким образом нанесла значительный ущерб бюджету.

Известно, что ООО «ЛОЭК», выступила поставщиком для местной администрации в 13 госконтрактах на общую сумму 462 млн рублей.

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