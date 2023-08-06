В Перми проводится проверка по факту столкновения двух теплоходов

Центральное межрайонное следственное управление на транспорте проводит доследственную проверку по факту возможного нарушения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта (ст. 263 УК РФ). Как сообщает телеграм-канал управления, сегодня при подходе к одному из причалов речного вокзала Перми теплоход «Москва 210» совершил столкновение с швартовым теплоходом «Козьма Минин», после чего последний навалился на причальную стенку. На борту прогулочного судна находилось 160 пассажиров, никто из них не пострадал. В результате столкновения повреждены: причальная стена, деформирована ролевая рубка теплохода «Москва 210», оборван швартовый теплохода «Козьма Минин». По предварительной причине столкновение произошло из-за технической неисправности «Москвы 210»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Уральская транспортная прокуратура Фото: Уральская транспортная прокуратура Следующая фотография 1 / 2 Фото: Уральская транспортная прокуратура Фото: Уральская транспортная прокуратура