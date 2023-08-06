Скончался челябинский бизнесмен Артур Никитин

Челябинский предприниматель Артур Никитин скончался в Германии в возрасте 58 лет. Он долгое время лечился от онкологического заболевания, сообщает 31tv.ru со ссылкой на окружение предпринимателя.

Артуру Никитину принадлежала компания «Стройсвязьурал 1», а также торговые комплексы «Никитинский» и «Синегорье». Его семья владеет ТРК «Куба». В 2021 году арбитражный суд региона по иску комитета по имуществу и земельным отношениям Челябинска изъял у компании Артура Никитина недостроенное здание в центре города, где сначала планировалось открыть ТРК, а затем гостинично-спортивный комплекс к саммитам ШОС и БРИКС, которые не состоялись. В сентябре прошлого года недострой был продан с торгов за 19 млн руб.