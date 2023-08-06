В Кальтино Ленобласти обнаружили дом со 144 кустами конопли

Полицейские Всеволожского района Ленинградской области задержали 30-летнего мужчину, выращивавшего коноплю в доме в деревне Кальтино Колтушского городского поселения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По данным полиции, мужчина культивировал наркосодержащие растения с целью последующего сбыта в доме на улице Анны Ахматовой, где также и проживал. Всего в доме росло 144 куста конопли. В ходе обыска было обнаружено 13,4 кг высушенных листьев конопли, а также упаковочный материал, электронные весы и оборудование для культивирования.

В отношении местного жителя было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Мужчину заключили под стражу.