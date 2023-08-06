Почти 5 тысяч человек под дождем пробежали марафон «Европа-Азия» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге прошел марафон «Европа-Азия», ради которого перекрыли движение по центральным улицам города. По данным организаторов, на старт вышло около 5 тыс. участников, лимит участников, как указано на сайте, составлял 6 тыс. человек. В этом году в день марафона в Екатеринбурге шел сильный дождь.

Участники могли выбрать для себя подходящую дистанцию — 3 км, 10 км, полумарафон — 21,1 км и 42,2 км. Также была детская дистанция — 800 м.

Марафон «Европа—Азия» проводится в Екатеринбурге с 2015 года. В среднем в нем участвуют от 5 до 7 тыс. человек.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте