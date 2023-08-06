ГК «Абрау-Дюрсо» открыла новый четырехзвездочный отель на 111 номеров

Группа компаний «Абрау-Дюрсо» официально открыла четырехзвездочный отель Abrau Light Resort & SPA, сообщает пресс-служба компании. Сумма инвестиций в проект не уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Семиэтажный отель расположен в курортном селе Абрау-Дюрсо на берегу озера Абрау (30 минут езды от Новороссийска). Общий номерной фонд составляет 111 номеров различных категорий. Все номера оснащены системами «умный дом» с голосовым помощником.

Отель Abrau Light Resort & SPA первым в Краснодарском крае получил льготу по налогу на имущество сроком на 10 лет (в первые пять лет льгота составит 99% исчисленного к уплате налога на имущество, в шестой-восьмой годы — 75%, девятый-десятый годы — 50%). Мера поддержки разработана властями края для развития санаторно-курортного потенциала региона. Условия для получения льготы— объем инвестиций не менее 500 млн руб. и создание объекта уровня три звезды и выше.

По словам вице-президента по туризму и специальным проектам ГК «Абрау-Дюрсо» Ирины Гончаровой, эта мера поддержки позволит ускорить окупаемость Abrau Light Resort & SPA.

Наталья Решетняк

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram