Осужденную экс-замдиректора «Камской долины» хотят привлечь к субсидиарной ответственности

Конкурсный управляющий пермского ООО «Инвестиционно-проектная компания» (ИПК) Александр Никитин обратился в Арбитражный суд Пермского края с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности экс-заместителя гендиректора и бывшую совладелицу стройгруппы «Камская долина» Алевтину Романову. Информация об этом размещена в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. В сообщении поясняется, что управляющий ИПК намерен привлечь госпожу Романову к субсидиарной ответственности, так как она является контролирующим должника лицом. Размер требований не указан. По данным в картотеке суда, заявление поступило 1 августа и пока не принято к производству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ООО «Инвестиционно-проектная компания» было учреждено в 2016 году компанией «Проектинвест», которую на тот момент контролировали Алевтина Романова и экс-гендиректор группы «Камская долина» Андрей Гладиков. В настоящий момент единственным владельцем ИПК значится Михаил Рогожников. Основной вид деятельности ИПК — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. В 2021 году, спустя три года пода признания банкротом «Камской долины», ООО «ИПК» также было признано несостоятельным.

Компания фигурировала в уголовном деле в отношении Алевтины Романовой, признанной виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Потерпевшими по данному уголовному делу были признаны четыре физических и одно юридическое лицо. Все они приобретали паи в жилищно-строительных кооперативах, через которые на разных стадиях строительства «Камская долина» реализовывала недвижимость. В итоге оказалось, что паи, а соответственно и квартиры, были переоформлены на третьи лица. В ходе рассмотрения дела в суде было установлено, что договоры с потерпевшими заключало именно ООО «ИПК», которое в действительности контролирует Алевтина Романова, а господин Рогожников является подставным лицом.