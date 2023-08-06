Больных с кишечной инфекцией из Екатеринбурга будут отправлять на лечение в соседние города

Больных с кишечной инфекцией из Екатеринбурга направляют на лечение в соседние города из-за проведения Международного фестиваля университетского спорта. По данным портала Е1, девушке отказали в госпитализации в ГКБ № 40 и отправили на лечение в Сысерть.

В региональном Минздраве подтвердили, что из-за проведения фестиваля (пройдет с 19 по 30 августа) будут действовать особые правила.

«В целях резервирования коечного фонда на период проведения Универсиады принято решение об изменении маршрутизации пациентов из Екатеринбурга с острой кишечной инфекцией в Сысертскую ЦРБ, Верхнепышминскую ЦГБ, Первоуральскую ГБ и Березовскую ЦГБ (в зависимости от района проживания пациента)»,— прокомментировали изданию в Минздраве. Там также отметили, что больных другими инфекционными заболеваниями, а также детей в тяжелом состоянии не будут отправлять в больницы области.

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