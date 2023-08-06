СК проверит ситуацию с выселением детей из детского лагеря в Турции

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в Следственный комитет с просьбой организовать проверку туроператора «Колибри-тур МСК», из-за действий которого российских детей выселили из отеля в турецкой Анталье. Соответствующее сообщение появилось в ее Telegram-канале.

О ситуации с выселением десятков российских детей из турецкого отеля стало известно накануне, 5 августа. Издание «Крыши ТурДома» со ссылкой на мать одного из детей сообщило, что около ста детей, приехавших в Кемер по путевке в летний лагерь, могут выселить из отеля, так как организатор поездки не оплатил их проживание. Шестеро из них — петербуржцы.

На произошедшее обратила внимание уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова, которая заявила, что будет держать ситуацию на контроле. По ее словам, причиной выселения детей из отеля стали действия российского туроператора — компании «Колибри-Тур МСК».

Госпожа Москалькова отметила, что главный омбудсмен Турции Шереф Малков готов оказать необходимую помощь. По данным российского омбудсмена, 6 августа в Россию вернется 68 детей. Часть детей по согласованию с родителями останутся в Турции, их отдых организует другой туроператор.