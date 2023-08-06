Сельхозпредприятие «Пихтовское» вновь не нашло покупателя

Четвертые торги по продаже имущественного комплекса ООО «Пихтовское» (входит в агрохолдинг «Ашатли») признаны несостоявшимися. По информации в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, как и на три предыдущих аукциона, на них не поступило ни одной заявки.

Напомним, все имущество «Пихтовского» продавалось на аукционах одним лотом, в который входили два коровника, вспомогательные сооружения, земельные участки, сельхозтехника, а также 319 голов КРС и две лошади. Первые торги были объявлены в январе этого года, тогда начальная цена перечисленных активов была определена в 152 млн руб. На последних торгах она снизилась до 130,2 млн руб.

Предприятие «Пихтовское» расположено в Частинском районе Пермского края. Ранее его стадо насчитывало более 3,4 тыс. голов крупного рогатого скота, компания являлась самой крупной фермой «Ашатли» и одним из крупнейших хозяйств Пермского края. В 2022 году «Пихтовское» и еще девять входящих в холдинг компаний вошли в процедуру банкротства из-за долгов «Ашатли» перед Сбербанком в размере 273,4 млн руб.

С 1 марта имущество «Пихтовского» находится на ответственном хранении у компании «Антар» пермского предпринимателя Александра Кириленко. По данным «Ъ-Прикамье», господин Кириленко намеревался выкупить актив. Источники на рынке сообщали, что предприниматель ведет переговоры о приобретении еще нескольких предприятий, которые в дальнейшем планирует объединить в крупный холдинг.