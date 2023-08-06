Пермские атлеты завоевали четыре золотые награды на чемпионате страны

В Челябинске продолжаются старты ПСБ Чемпионата России по легкой атлетике.

Представитель Прикамья Владимир Никитин во второй раз удостоился звания лучшего. Он выиграл финальный забег на 10 тыс. м с результатом 28 минут 5,28 секунды.

Напомним, что в четверг Никитин стал чемпионом России на дистанции 5 тысяч метров.

Также золото взяли пермские атлеты Екатерина Ивонина и Константин Холмогоров. Ивонина стала лучшей в беге на дистанции 3000 метров с препятствиями. Холмогоров показал лучший результат на дистанции 800 метров.