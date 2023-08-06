Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пермские атлеты завоевали четыре золотые награды на чемпионате страны

В Челябинске продолжаются старты ПСБ Чемпионата России по легкой атлетике.

Представитель Прикамья Владимир Никитин во второй раз удостоился звания лучшего. Он выиграл финальный забег на 10 тыс. м с результатом 28 минут 5,28 секунды.

Напомним, что в четверг Никитин стал чемпионом России на дистанции 5 тысяч метров.

Также золото взяли пермские атлеты Екатерина Ивонина и Константин Холмогоров. Ивонина стала лучшей в беге на дистанции 3000 метров с препятствиями. Холмогоров показал лучший результат на дистанции 800 метров.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...