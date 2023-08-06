СК возбудил дело по факту покушения на убийство челябинки в баре

В Челябинске следственные органы возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство горожанки в баре. Подозреваемый скрылся, и объявлен в розыск, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

По данным следствия, выходец из Средней Азии ночью в помещении одного из кафе в Челябинске во время ссоры на почве ревности ударил ножом в грудь знакомую местную жительницу. Челябинка была госпитализирована. Подозреваемый сбежал, он объявлен в розыск.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

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