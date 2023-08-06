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«Амкар» потерпел первое поражение в сезоне

Вчера ФК «Амкар» в рамках первенства России по футболу среди команд второй лиги (дивизион «Серебро») провел мачт на выезде: в Иваново подопечные Ивана Черенчикова встретились с местным «Текстильщиком».

Хозяева открыли счет на 33-ей минуте . После перерыва, несмотря на все усилия гостей результат не поменялся. Первое поражение «Амкара» в турнире после четырех встреч. «Текстильщик» наоборот одержал первую победу.

Следующий матч пермский футбольный клуб проведет на домашнем стадионе 12 августа против ФК «Форте» (Таганрог).

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