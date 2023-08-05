«"Агнец" окончательно ушел от концепции мясного бистро»

Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает о том, какие блюда предлагает заведение под руководством нового шефа Юрия Демина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Агнец» Фото: «Агнец»

Ресторан «Агнец», созданный опытным мясным дилером Михаилом Смирновым, за плечами которого магазин «Мясники», а также известный корнер Meat Dealers в «Депо», возобновил работу после технического перерыва с новым шефом Юрием Деминым и окончательно ушел от концепции мясного бистро.

Теперь это полноценный мясной ресторан с модным овощным уклоном. Особенно заметно этот расклад проявился в новом разделе закусок, где бабагануш, мисо баклажан, хумус с артишоками, копченые перцы со страчателлой и пара больших овощных салатов служат отличным противовесом проверенным мясным хитам вроде тартара из ягненка с лепешкой на углях, татаки из говядины с кунжутным айоли, карпаччо из говядины с пармезаном, куриного паштета с грушевым чатни и аранчини с ягнятиной и томатным чипотле.

Среди основных блюд главное место занимает мясо на гриле так же, как и сам гриль с открытым огнем служит центральным элементом интерьера. Тут стоит отметить альтернативные бюджетные отрубы — бавет, «стейк мясника» и, конечно, каре карачаевского ягненка.

Среди specials от нового шефа обращают на себя внимание костный мозг с соусом чимичури и чипсами из батата, утиная ножка конфи с соусом хойсин и голень ягненка с травами.

За команду овощей выступают китайский кейл с органической фермы с арахисовым маслом и чили, салат романо на гриле с соусом райта и жареный картофель с лисичками, копченой сметаной и малосольным огурцом.