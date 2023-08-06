В Свердловской области простились с 42-летним мужчиной, погибшим на СВО

В поселке Левиха (Кировградский ГО, Свердловская область) простились с погибшим на специальной военной операции (СВО) Александром Сырятовым, сообщили в администрации городского округа. Мужчине было 42 года.

Согласно сообщению администрации, Александр Сырятов погиб 24 июля. Прощание прошло 6 августа. «За исполнение воинского долга представлен к награждению орденом Мужества»,— рассказали в администрации.

По данным портала Е1, у мужчины осталось двое детей.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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