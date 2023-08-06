В Тобольске врачи извлекли из желудка четырехлетнего ребенка 23 предмета

Тобольские врачи извлекли из желудка четырехлетнего ребенка 23 магнитных шарика. Как сообщается в Telegram-канале «Здравоохранение Тюменской области», у ребенка были низкая активность и общая слабость, что стало поводом для обращения в больницу №3.

После проведения рентгена внутренних органов врачи обнаружили в желудке и кишечнике малыша магнитные шарики. «Части слипшихся деталей игрушки соединили органы. Это могло вызвать непроходимость, а также грозило повреждением стенок кишечника и желудка. Ребенку требовалась экстренная операция»,— говорится в сообщении.

Несколько металлических шариков врачам удалось извлечь методом гастроскопии, остальные пришлось доставать с помощью рассечения брюшной полости. Операцию провели хирурги Сергей Захаров и Феликс Гурницкий. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

«Врачи рекомендуют внимательно следить за тем, что находится в руках у детей и не допускать проглатывания ими мелких предметов»,— отмечается в сообщении.

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