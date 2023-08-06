Эколог рассказал, когда станет меньше медуз и водорослей на курортах Кубани

Распространение медуз и водорослей в Азовском и Черном морях Краснодарского края закончится через несколько месяцев. Об этом «Ъ-Кубань» рассказал эколог-биолог Вениамин Голубитченко.

«Обычно медузы и водоросли начинают массово отмирать с осенним значительным похолоданием морской воды. У нас это происходит в октябре»,— отметил Вениамин Голубитченко.

В Анапе вновь начали цвести водоросли. Помимо этого, туристы, прибывшие отдыхать в Краснодарский край, массово жалуются на огромное количество медуз в море у берегов курорта. Их выносит и на Азовском море в поселке Пересыпь Темрюкского района.

Татьяна Ручкина

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