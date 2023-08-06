МЧС предупреждает о грозах и ливнях с градом в Челябинской области

В Челябинской области продлено штормовое предупреждение до конца суток 6 августа. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

По данным Челябинского гидрометцентра, до конца суток 6 августа ожидаются грозы, очень сильные дожди и ливни, град, местами крупный, а также шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. При этом 6 и 7 августа в юго-западных районах Челябинской области сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. Температура воздуха в среднем по области днем 6 августа составит +24,+29 градусов Цельсия, в горах и низинах до +20.

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