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Руководители завода «Телта» хотят выйти из СИЗО


Генеральный директор ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексей Высоков и главбух предприятия Елена Гришина пытаются обжаловать решение суда об их заключении под стражу. Аналогичную жалобу направил и бывший руководитель предприятия Игорь Морозов. Все трое были арестованы по постановлениям Хамовнического райсуда Москвы 20 июля этого года в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Уголовное дело в отношении руководства завода, как говорят источники, было возбуждено органами СКР. По одной из версий, уголовное дело может быть связано с участием компании в исполнении контрактов, связанных с госзаказом. Якобы возможные злоумышленники придумали и реализовали схему по хищению средств через завышение цен на продукцию. Согласно другой версии, в изделиях без ведома заказчика использовались китайские комплектующие. При этом завод получал средства в рамках программы по импортозамещению.

По данным Московского городского суда, который должен рассматривать апелляции обвиняемых, жалобы пока не зарегистрированы.

Генеральный директор ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексей Высоков и главбух предприятия Елена Гришина пытаются обжаловать решение суда об их заключении под стражу. Аналогичную жалобу направил и бывший руководитель предприятия Игорь Морозов. Все трое были арестованы по постановлениям Хамовнического райсуда Москвы 20 июля этого года в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Уголовное дело в отношении руководства завода, как говорят источники, было возбуждено органами СКР. По одной из версий, уголовное дело может быть связано с участием компании в исполнении контрактов, связанных с госзаказом. Якобы возможные злоумышленники придумали и реализовали схему по хищению средств через завышение цен на продукцию. Согласно другой версии, в изделиях без ведома заказчика использовались китайские комплектующие. При этом завод получал средства в рамках программы по импортозамещению.

По данным Московского городского суда, который должен рассматривать апелляции обвиняемых, жалобы пока не зарегистрированы.

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