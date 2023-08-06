На Урале пьяная и лишенная прав мать с ребенком в машине попала в ДТП

В Свердловской области пьяная и лишенная прав женщина с ребенком в машине совершила ДТП, рассказали в областной ГИБДД. По данным инспекторов, авария произошла вечером 5 августа на 3 км автодороги «Нижняя Тура- Качканар» в Нижнетуринском районе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Свердловской области Фото: ГИБДД Свердловской области

По предварительным данным, 35-летняя женщина, ехала на автомобиле Chevrolet Niva в сторону Качканара, но не справилась с управлением и съехала с проезжей части, автомобиль опрокинулся. В результате ДТП пострадала пятилетняя девочка, но после осмотра медиками ее отпустили домой. Отмечается, что ребенок был в детском кресле и пристегнут ремнями безопасности.

Инспекторы установили, что женщина-водитель ехала вместе с дочерью с дачи домой на автомобиле своего мужа. При этом в 2014 году она была лишена прав за нетрезвое вождение. В этот раз, женщина также была в нетрезвом виде. В отношении нее составили административный протокол. Автомобиль увезли на спецстоянку, материалы переданы в суд. Женщине грозит уголовная ответственность.

Также информация о данном факте направлена в подразделение по делам несовершеннолетних для привлечения ее к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

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