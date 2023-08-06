Жительницы Челябинска провели акцию против запрета абортов

Челябинские феминистки устроили акцию протеста против запрета абортов на площади Революции. У фонтана они разложили коробки с куклами, символизирующими выброшенных младенцев, сообщает в telegram-канале «Женщина может».

Рядом с коробками активистки разместили листовки с информацией о убийствах новорожденных в России за последние пять лет. Цель акции под названием «Зато не аборт», по словам ее авторов, показать, что запрет абортов не увеличит рождаемость, а повысит статистику по убийствам детей.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в феврале этого года челябинские феминистки провели согласованный пикет против запрета абортов.

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