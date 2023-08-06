13% жителей Ижевска положительно относятся к кредитам на образование

В столице Удмуртии 13% опрошенных местных жителей позитивно относятся к кредитам на образование, еще 36% — нейтрально. Как сообщает пресс-служба сервиса SuperJob, к автокредитам отношение еще лучше — 18% положительных оценок и 41% нейтральных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Однако к кредитам на отпуск негатива больше. Так, каждый двадцатый считает это допустимым, а у 22% отношение нейтральное. Займы на приобретение гаджетов положительно оценивают 17% респондентов, нейтрально — 36%.

При этом среди мужчин больше тех, кто отрицательно оценивает кредиты. Особенно это касается займов на отпуск — 62% против 51% среди женщин.