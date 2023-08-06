«Количество включенных в жизнь детей пап растет»

В России может появиться аналог «Пушкинской карты» — «Отцовская карта». С таким предложением вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Антону Котякову. Уточняется, что на балансе карты предполагается нахождение 2 тыс. руб. на каждого ребенка. Краснодарский детский и семейный психолог Елизавета Самкова считает, что появление «Отцовской карты» может стать хорошим поводом для эмоционального сближения отца с ребенком.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елизавета Самкова

Фото: предоставлено автором Елизавета Самкова

Фото: предоставлено автором

«На мой взгляд, введение "Отцовской карты" может послужить началом пересмотра роли отца в российском обществе. Как было упомянуто Борисом Чернышовым, еще с незапамятных времен для родителя мужского пола были предусмотрены определенные, достаточно жестко регламентированные задачи, ограничивающие его эмоциональный контакт с детьми. Да, одна такая карта и 2 тыс. руб. не изменят в одно мгновение сложившегося культурно-исторического фона, однако она может создать прецедент для совместного времяпровождения. Важно отметить, что, как и в ситуации с Пушкинской картой, необходимо определить места, доступные к посещению для реализации предложенных средств и отслеживать возможные пренебрежения ими.

Роль отца, как и роль матери, безусловно, важна для формирования личности ребенка, причем с раннего возраста. Как правило, папы предпочитают более активные, динамичные игры, нежели мамы, что способствует проявлению и удовлетворению познавательной активности детей. Когда ребенок становится старше, он сталкивается с вопросом самоидентификации: кто я? какой я? В этом процессе необходимость участия отца также высока: для сыновей он является примером, его поведение — референсная модель, перенимаемая ребенком и используемая на протяжении всей дальнейшей жизни. Для дочерей признание их значимости отцом является гарантией здорового отношения к самой себе, и, как следствие, основой для построения успешных и гармоничных отношений с окружающими. В некоторых психологических подходах отец отвечает за социальные проявления ребенка: профессиональную реализованность, умение коммуницировать и т. д. Также хочется отметить и тот факт, что на разных этапах взросления значимость родителей варьируется: в какой-то момент необходима мама, в какой-то — папа.

Опираясь на вышеизложенное, можно сделать вывод, что хороший родитель — это родитель, участвующий в жизни своего ребенка. На данном культурно-историческом этапе нельзя сказать однозначно, растет или снижается число включенных в воспитание ребенка пап. Да, в медийном пространстве сейчас транслируются идеи равнозначного вложения сил в уход и воспитание малыша, но сложившийся в обществе стереотип об отстраненности отца, а также подкрепляющие его ортодоксальные представители старшего поколения являются значимым противовесом адекватному отношению у современных мужчин к родительству. Да, так происходит не со всеми, чьи-то родственники, друзья, коллеги и общество, в котором человек рос, более прогрессивны, чьи-то менее. Социальный фактор в этом вопросе исключать нельзя, так как все мы, люди, существа социальные, и без одобрения общества нам очень трудно живется. Опыт моих клиентов говорит о том, что количество включенных в жизнь детей пап растет, растет и качество проведения времени с ребенком. Отцы все больше стремятся понять своих детей, разделить с ними их интересы, что не может не радовать.

Подтверждают эту тенденцию и результаты опроса портала SuperJob — 43% российских мужчин, состоящих в браке, ушли бы в отпуск по уходу за ребенком вместо своей жены. Аргументами послужили желание помочь жене, финансовое планирование (жена зарабатывает больше), а также желание разделить этот этап с ребенком. Стоит ли говорить, что такая динамика, подкрепленная правильной государственной инициативой, даст, как минимум, хорошие результаты?»

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