В Молдавии сошел с рельсов поезд с зерном, следовавший на Украину

Шесть вагонов с зерном грузового поезда сошли с рельсов на юге Молдавии из-за повреждения путей. Состав из 61 вагона следовал со станции Бессарабка в украинский порт Рени.

Авария произошла на участке железнодорожных путей Кульма—Чадыр-Лунга. По предварительной информации, причиной стала «экстремально высокая температура, из-за которой рельсы потеряли прочность», говорится в сообщении госпредприятия «Железная дорога Молдавии» в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

О пострадавших не сообщается. На место направлены правоохранительные органы и ремонтная бригада.

Леонид Уварчев