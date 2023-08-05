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ЦПВС: ВКС РФ и ВВС Сирии уничтожили штаб террористов в Идлибе

Воздушно-космические силы России (ВКС) и Военно-воздушные силы Сирии совместным ударом уничтожили штаб террористической группировки «Джебхат Ан-Нусра» (запрещена в РФ) в Идлибе, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Вадим Кулить.

«Джебхат ан-Нусра» — отделение «Аль-Каиды» (признана террористической и запрещена в РФ) на территории Сирии и Ливана. Группировка основана в 2012 году.

«В районе города Идлиб совместным ударом ВКС России и ВВС САР уничтожен штаб террористической группировки "Джебхат ан-Нусра". В нем находились лица, причастные к организации и проведению диверсий и терактов против сирийских правительственных сил и мирного населения»,— сказал господин Кулить на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

Замглавы ЦПВС заявил, что за прошедшие сутки в зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела провинции Алеппо со стороны «Джебхат Ан-Нусры». В результате обстрелов погиб один сирийский военнослужащий, четверо ранены.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, который базируется в Лондоне, утверждает, что в результате сегодняшнего (5 августа) обстрела западной части Идлиба погибла семья из трех человек, в том числе ребенок, шесть мирных жителей получили ранения.

Эрдни Кагалтынов

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