Власти Словении оценили ущерб от наводнения в €500 млн

Словенские власти назвали произошедшее наводнение крупнейшим стихийным бедствием в новейшей истории страны. Ущерб от него они оценили в €500 млн ($550 млн). Вчера, 4 августа, сообщалось о трех погибших в результате непогоды. Сегодня местные СМИ сообщили о четвертой жертве, чья смерть могла быть вызвана наводнением.
«Это худшее стихийное бедствие в (новейшей.— "Ъ") истории Словении, оно затронуло две трети территории страны»,— заявил премьер-министр Словении Роберт Голоб после сегодняшнего заседания Совета национальной безопасности (цитата по AFP). По его словам, масштаб ущерба оценивается более чем в €500 млн.
Наводнения были вызваны проливными дождями, начавшимися 3 августа. Они привели к быстрому разливу рек и затоплению домов, полей и городов. По данным метеорологической службы Словении, которые приводит AP, менее чем за сутки выпала месячная норма осадков.
К настоящему моменту погибшими числятся по меньшей мере три человека — двое граждан Нидерландов и местный житель. Сегодня на берегу реки Сава на окраине Любляны обнаружено тело мужчины. «Согласно первоначальной информации, его смерть могла быть вызвана наводнением»,— сообщило словенское агентство STA со ссылкой на полицию.