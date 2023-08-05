Власти Словении оценили ущерб от наводнения в €500 млн

Словенские власти назвали произошедшее наводнение крупнейшим стихийным бедствием в новейшей истории страны. Ущерб от него они оценили в €500 млн ($550 млн). Вчера, 4 августа, сообщалось о трех погибших в результате непогоды. Сегодня местные СМИ сообщили о четвертой жертве, чья смерть могла быть вызвана наводнением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Последствия наводнения в Словении Фото: Reuters / Borut Zivulovic Фото: Miro Majcen / AP Фото: Miro Majcen / AP Фото: Miro Majcen / AP Фото: Reuters / Borut Zivulovic Фото: Reuters / Borut Zivulovic Фото: Reuters / Borut Zivulovic Фото: Reuters Фото: Reuters / Borut Zivulovic Следующая фотография 1 / 9 Последствия наводнения в Словении Фото: Reuters / Borut Zivulovic Фото: Miro Majcen / AP Фото: Miro Majcen / AP Фото: Miro Majcen / AP Фото: Reuters / Borut Zivulovic Фото: Reuters / Borut Zivulovic Фото: Reuters / Borut Zivulovic Фото: Reuters Фото: Reuters / Borut Zivulovic

«Это худшее стихийное бедствие в (новейшей.— "Ъ") истории Словении, оно затронуло две трети территории страны»,— заявил премьер-министр Словении Роберт Голоб после сегодняшнего заседания Совета национальной безопасности (цитата по AFP). По его словам, масштаб ущерба оценивается более чем в €500 млн.

Наводнения были вызваны проливными дождями, начавшимися 3 августа. Они привели к быстрому разливу рек и затоплению домов, полей и городов. По данным метеорологической службы Словении, которые приводит AP, менее чем за сутки выпала месячная норма осадков.

К настоящему моменту погибшими числятся по меньшей мере три человека — двое граждан Нидерландов и местный житель. Сегодня на берегу реки Сава на окраине Любляны обнаружено тело мужчины. «Согласно первоначальной информации, его смерть могла быть вызвана наводнением»,— сообщило словенское агентство STA со ссылкой на полицию.

Мария Федотова