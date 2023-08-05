Сотрудникам не хватает отпуска

Больше россиян стали мечтать о длительном отпуске. 25% работающих жителей страны хотели бы отдыхать более четырех недель подряд, выяснили аналитики Superjob. В допандемическое время так отвечали 15% опрошенных. Почти половина считает идеальным отдых минимум в три-четыре недели. Тех, кого устраивают стандартные рамки отпуска, стало меньше: восстановить силы за две недели успевают лишь 14% респондентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

“Ъ FM” узнал у работодателей, как они относятся к длинным отпускам:

Виталий Муравьев, президент кондитерской фабрики «Победа»: Отсутствие руководителя 28 дней все-таки приводит к определенным потерям в работе. И если этот офисный сотрудник не руководитель, и есть, кто его может заменить, да, пожалуйста. Обычно только молодые сотрудники, уйдя даже на неделю, потом долго не могут собраться. Человек после 35 лет уже собирается значительно быстрее. Все наши производственные работники уходят сразу на 28 дней. Процесс устроен так, что имеет смысл всем уйти одновременно, пока в это время на оборудовании делаются плановые профилактические работы. Сотрудники привыкли к целому месяцу отдыха. Действительно есть какой-то элемент разогрева, но по мере развития предприятия и длительности работы человека на одном месте, этот период все сокращается и сокращается». Ирина Рысь, зампредседателя правления Ланта-банка: «В практике нашего банка есть предоставление дополнительного отпуска после определенного стажа работы — это неделя. Сотрудники могут брать и дни за свой счет, но в то же время отсутствие одного конкретного работника на протяжении более двух недель, конечно же, дискомфортно. На этот период его функции на себя берут коллеги. А если речь идет о ведении какого-то проекта либо о работе с клиентом, то клиенту тоже не очень нравится долгое отсутствие его персонального менеджера. Поэтому, наверное, для организации все же я бы считала некомфортным отсутствие сотрудника более двух недель». Светлана Белова, гендиректор оператора по обработке персональных данных «Системы управления идентификацией»: «Мои сотрудники с такими длинными запросами не приходили, но я бы такой запрос удовлетворила, особенно летом, когда все вокруг замедляется, и людям хочется не думать о работе хотя бы какое-то время. В летний период многие процессы терпят. Жизнь у нас трудная. Люди выключаются как за две недели, так и за четыре совершенно одинаково. У нас достаточно праздничных дней в течение года для того, чтобы люди могли на день-два отключиться. Наверное, сотрудники чаще стали брать короткие отпуска — день-два за свой счет, потому что оформлять их как оплачиваемый отпуск довольно хлопотно».

Требования к отпуску, как показал опрос Superjob, зависят и от уровня доходов. Лишь 12% респондентов, чья зарплата не превышает 50 руб. хотят отдыхать более четырех недель подряд. А среди тех, кто получает от 80 тыс., таких уже 27%. При этом рассчитывать на сговорчивость руководства в этом вопросе, как правило, могут в первую очередь сотрудники низшего звена, отмечает руководитель практики в «Лаборатории карьеры Алены Владимирской» Анна Алфимова:

«На этапе переговоров о найме, отпуск — обычно не самый ключевой параметр. Но отпуск становится важным в процессе коммуникаций, в договоренностей о дальнейших благах и привилегиях внутри компании. Уровень напряжения последний год был достаточно высоким, поэтому увеличивается количество людей, которым нужен более длительный период отдыха. При этом картина идеального с реальным пока все еще сильно расходится. Не очень большое количество работодателей, особенно в крупных компаниях, готовы отпускать сотрудников сразу на четыре и больше недель, особенно руководителей, middle uр-, middle-менеджеров и высокоуровневых экспертов, у которых большая команда, проекты длинного цикла.

Парадокс в том, что это как раз те люди, которым больше всего и необходим длинный отпуск. И поэтому растет уровень истощения, тревожности, много внутреннего сопротивления появляется на этом этапе. Это, конечно, влияет на производительность и в целом на заинтересованность и мотивацию. Но все же мы пока еще не в той ситуации, когда количество вакансий превышает количество кандидатов.

В тех индустриях, где есть серьезное падение, сокращение, где на одного сотрудника приходится брать несколько функциональных направлений, там и желание от всего этого отдохнуть сильно повышается. В ситуации, когда сотрудник выходит на управленческий уровень, увеличивается продолжительность его нахождения в одной позиции, внутреннее сопротивление, необходимость много лавировать в корпоративной политике, и поэтому повышается потребность восстановиться. Для них более важен длительный отпуск».

По данным ВЦИОМ, более половины россиян проведут летние отпуска дома. Почти не изменилась за год доля тех, кто отправляется в поездки по России. Число заграничных отпусков сократилось: с 7% в прошлом году до 4% в этом.

Как показал опрос маркетплейса «Сравни» и мобильного приложения «Город», ради трат, связанных с отпуском, большинство россиян могут урезать повседневные расходы: в том числе на подарки, бытовую технику и спорт. Около четверти респондентов готовы поехать в отпуск в кредит. Корпоративный психолог и коуч Яна Лейкина считает тенденцию тревожной:

«Неслучайно, в советское время санаторная путевка давалась на 24 дня — это как раз то время, которое человеку нужно, особенно для людей среднего и старшего возраста. Нашему организму нужно адаптироваться и поверить, что он, наконец, отдыхает, особенно если человек устал. Ведь неслучайно многие говорят о том, что они уходят в отпуск и заболевают. А некоторые вернувшись чувствуют себя уставшими. Три-четыре дня на адаптацию до, три — после. То есть сам отпуск длится неделю, и появляется ощущение, что он пролетел как один день, потому что запоминают люди первые дни отпуска и последние, а они связаны не с самыми приятными впечатлениями.

Я бы все-таки посоветовала взять три недели, и одну неделю оставить себе на такие неблагоприятные периоды, как ноябрь, февраль, когда в связи с коротким световым днем низкая работоспособность, иммунитет ослаблен.

До пандемии тема отпуска была очень актуальной. Не было ограничений с переездами. Сейчас самая актуальная тема для диалога между работодателем и работником — это тема вознаграждения, своевременность, объем. Многие не идут в отпуск, потому что они считают, что у них недостаточно финансовых ресурсов, чтобы провести его так, как им хочется».

“Ъ FM” спросил подписчиков в своем официальном Telegram-канале, сколько времени нужно для идеального отпуска. Больше половины ответили, что им необходим «минимум месяц».

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Елизавета Скобцова