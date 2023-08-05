В Сургуте задержали молодого человека, который пытался изнасиловать и убить женщину

В Сургуте (ХМАО-Юра) задержали молодого человека, по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера и покушении на убийство. Как рассказали в окружном СКР, вечером 1 августа в лесу рядом с Тюменским трактом незнакомый молодой человек напал на женщину «с целью совершения преступлений сексуального характера».

После совершения преступлений, подозреваемый похитил личные вещи женщины и пытался ее задушить. Она потеряла сознание, полагая, что женщина уже не подает признаков жизни, молодой человек оттащил ее от места нападения и скрылся.

Позже он был найден и задержан. Следователи возбудили уголовное дело по п. 3 ст. 30, п.п. «з, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 1 ст. 162 УК РФ (нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия), п. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование), п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (иные действия насильственного характера).

Следователи подготовили ходатайство об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.

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