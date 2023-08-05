На набережной Приморско-Ахтарска установили статую девушки с чемоданом

На набережной города Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае установили скульптуру курортницы. В этом образе воплотили девушку с чемоданом, которая приехала отдохнуть на море. Об этом написал в своем телеграм-канале глава глава Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / max_bondofficial Фото: t.me / max_bondofficial

Создателем арт-объект стал скульптор Георгий Ткемаладзе со своей командой.

Как отметил глава района, Приморско-Ахтарск имеет свои особенности как туристическая территория. Ее символом было решено сделать скульптуру курортницы, которая приехала в город на отдых и наслаждается южным солнцем, морем и бризом на набережной.

«Установка таких объектов создает неповторимый облик курортного города. Они становятся новыми достопримечательностями и частью нашей истории»,— написал Максим Бондаренко в телеграме.

Андрей Пугачев