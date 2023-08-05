Во дворце спорта «Юность» в Челябинске произошел пожар

В Челябинске произошел пожар во дворце спорта «Юность». Из здания эвакуировались 80 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Днем 5 августа в танцевальном зале на первом этаже дворца загорелись вещи. Сработала пожарная сигнализация. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 20 взрослых и 60 детей. Никто не пострадал. Открытое горение было ликвидировано на площади 10 кв. м. По предварительным данным, причиной ЧП стало короткое замыкание электропроводки.

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