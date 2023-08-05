В севастопольской морской зоне обнаружен надводный беспилотник

В открытом море в севастопольской морской зоне флот обнаружил надводный беспилотник. Принимаются все необходимые меры по его уничтожению. Об этом в своих соцсетях написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По словам Михаила Развожаева, спецслужбами было принято решение ограничить движение яликов из Балаклавы на пляжи, а также в обратном направлении.

Губернатор призвал граждан сохранять спокойствие, оставаться на своих местах и не поддаваться панике. Ситуация, по его словам, находится под контролем флота.

После 13:00 ограничение на движение будет снято. Водный транспорт продолжит работать, написал господин Развожаев в соцсетях, призвав доверять только проверенным источникам информации.

Андрей Пугачев