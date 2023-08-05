Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Крымский Mriya Resort & Spa отмечает день рождения

Единственный в Крыму суперсовременный 5-звездочный курорт, который уже посетили более 3 млн гостей, 10-12 августа собирается широко отпраздновать девятый день рождения.

По этому случаю в субботу состоится гала-концерт, на котором выступят танцующий симфонический оркестр Concord Orchestra с рок-шоу «Рождение мира», кавер-коллектив Romanoff Show и проект Filatov & Karas (Дмитрий Филатов и Алексей Осокин).

Повара Mriya Resort & Spa разработали гастрономические ужины, которые помогут пробудить эмоции и вкусовые рецепторы. В основу сценария иммерсивного ужина «Восхождение к Фудзи» положена биография и творчество легендарного мастера хокку Мацуо Басе. Ужин состоит из иммерсивных световых и звуковых картин, сочетания вкуса, аромата и атмосферы.

Предыдущая фотография

Фото: Mriya Resort & Spa

Фото: Mriya Resort & Spa

Фото: Mriya Resort & Spa

Фото: Mriya Resort & Spa

Фото: Mriya Resort & Spa

Фото: Mriya Resort & Spa

Следующая фотография
1 / 6

Фото: Mriya Resort & Spa

Фото: Mriya Resort & Spa

Фото: Mriya Resort & Spa

Фото: Mriya Resort & Spa

Фото: Mriya Resort & Spa

Фото: Mriya Resort & Spa

В честь дня рождения Mriya Resort & Spa запустил игру с призовым фондом в 1,5 млн руб. Среди призов — подарки и сувениры от курорта, сертификаты на услуги, билеты на экскурсии и посещение тематических парков. Главный приз — 4 дня проживания на семейной вилле.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...