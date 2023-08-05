Крымский Mriya Resort & Spa отмечает день рождения

Единственный в Крыму суперсовременный 5-звездочный курорт, который уже посетили более 3 млн гостей, 10-12 августа собирается широко отпраздновать девятый день рождения.

По этому случаю в субботу состоится гала-концерт, на котором выступят танцующий симфонический оркестр Concord Orchestra с рок-шоу «Рождение мира», кавер-коллектив Romanoff Show и проект Filatov & Karas (Дмитрий Филатов и Алексей Осокин).

Повара Mriya Resort & Spa разработали гастрономические ужины, которые помогут пробудить эмоции и вкусовые рецепторы. В основу сценария иммерсивного ужина «Восхождение к Фудзи» положена биография и творчество легендарного мастера хокку Мацуо Басе. Ужин состоит из иммерсивных световых и звуковых картин, сочетания вкуса, аромата и атмосферы.

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В честь дня рождения Mriya Resort & Spa запустил игру с призовым фондом в 1,5 млн руб. Среди призов — подарки и сувениры от курорта, сертификаты на услуги, билеты на экскурсии и посещение тематических парков. Главный приз — 4 дня проживания на семейной вилле.