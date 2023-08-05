Уральские ученые начали работать над снижением себестоимости черной икры

Ученые Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра (ЗапСибНОЦ) начали работать «над доступностью черной икры» в Тюменской области, ХМАО-Югре и в ЯНАО, говорится в сообщении информационного центра правительства Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным центра, в реках Обского бассейна раньше вылавливали до 1200 тонн сибирского осетра и получали более 70 тонн черной икры. Ученые решили попробовать вернуть прежние объемы. Так, один из проектов посвящен разработке улучшенной технологии выращивания посадочного материала осетровых рыб на предприятиях «тюменской матрешки». По итогу в регионах должен восстановиться запас осетровых, себестоимость их выращивания должна снизиться, а черная икра стать дешевле.

Отмечается, что ученые уже отработали технологию выращивания молоди осетровых рыб, устойчивой к заболеваниям.

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