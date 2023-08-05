В Челябинске суд взыскал 4,5 млн рублей с владелицы кафе, где посетители заразились гепатитом

Тракторозаводский районный суд Челябинска частично удовлетворил иск регионального управления Роспотребнадзора и 42 горожан к собственнику кафе «Дархан», где произошла массовая вспышка заболевания гепатита А. Индивидуальный предприниматель должна выплатить пострадавшим более 4,5 млн руб. в качестве компенсации морального вреда, возмещения расходов на лечение и штрафа. Соответствующее решение было принято 4 августа, сообщает пресс-служба райсуда.

Коллективный иск в суд поступил в суд в мае этого года. Вспышка острого гепатита А среди горожан произошла в Челябинске в январе. В ходе эпидемиологического расследования сотрудники Роспотребнадзора установили, что заболевшие в конце декабря посещали кафе «Дархан», расположенное на улице Энтузиастов в Челябинске. Во время внеплановой проверки в заведении были установлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. По результатам расследования владелицу кафе привлекли к административной ответственности, суд приостановили работу предприятия на 60 дней.

Тракторозаводский районный суд пришел к выводу об обоснованности заявленных исковых требований и их частичном удовлетворении. В пользу каждого из 42 истцов с предпринимательницы взыскано по 70 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда. Также ответчик должен возместить расходы на лечение в общей сумме 122,2 тыс. руб., и заплатить штрафы за неудовлетворение добровольном порядке требований потребителей в общем размере 1,5 млн руб.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Челябинский областной суд.

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