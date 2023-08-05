Выходные в Реже объявили траурными днями из-за погибших на СВО

В Реже (Свердловская область) 5 и 6 августа объявили траурными днями в память о погибших на специальной военной операции (СВО). Как рассказала свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова, о троих погибших мужчинах.

«Реж и его села провожают в последний путь своих земляков: Александра Брюханова, Владимира Носкова и Федора Данилова. Они прожили достойную жизнь и их подвиг мы должны помнить всегда. Владимир Носков — фельдшер из Черемисского, вынес с поля боя раненого и пошел за вторым, но этого не могли простить враги. Они расстреляли человека, выполнявшего гуманитарную миссию. Геройски погибли и Александр с Федором...»,— написала госпожа Мерзлякова у себя в социальных сетях.

Она отметила, что в городе уже простились с несколькими земляками, погибшими на СВО. «В этот раз приспущены флаги над всеми зданиями органов власти...»,— добавила омбудсмен.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте