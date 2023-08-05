Житель Ижевска потерял 2 млн рублей при покупке квартиры в Турции

В столице Удмуртии в полицию обратился 51-летний местный житель, который рассказал о хищении у него более 2 млн руб. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, причиной мошенничества стала квартира в Турции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Установлено, что в октябре прошлого года мужчина на сайте бесплатных объявлений нашел квартиру в Турции. Он связался с агентством недвижимости, после чего по приглашению отправился в другую страну для осмотра жилой площади. Стороны заключили договор купли-продажи, ижевчанин внес плату.

Однако после встречи «риелторы» перестали выходить на связь. Вернувшись в Ижевск, мужчина пытался вновь дозвониться до офиса агентства, но попытка не увенчалась успехом. После этого ижевчанин обратился в полицию. Сумма ущерба составила 2,1 млн руб.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются причастные к преступлению лица.