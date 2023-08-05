В Магнитогорске на продажу выставили торговый центр за 370 млн рублей

Крупный торговый центр «Дом» в Магнитогорске продают за 370 млн руб. соответствующее объявление опубликовано на Avito.

Трехэтажный торговый центр, открытый в 2010 году, расположен на улице Карла Маркса рядом с пересечением 50-летия Магнитки. Общая площадь здания составляет почти 20 тыс. кв. м. Объект продают вместе с земельным участком в 16,3 тыс. кв. м. На территории имеется наземная парковка на 500 мест. «В здании имеются все инженерные коммуникации, которые соответствуют всем техническим требованиям в области пожарной, охранной и прочих систем безопасности», – говорится в объявлении.

В качестве преимуществ указано, что ТЦ «Дом» удобная транспортная доступность, он расположен в густонаселенном и развивающемся жилом районе, неподалеку от которого ведется застройка новых жилых кварталов и коттеджного поселка.

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